قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي تسمح أو تحظر الإجهاض؟

من الواضح أن رئيس وزراء إيرلندا ليو فاردكار يواجه حاليا مشكلة كبيرة بعد دعوته لتعديل قانون الإجهاض في إيرلندا، معارضون للفكرة أطلقوا هاشتاغ #SaveThe8th في محاولة لحشد رأي عام معارض لوقف طرح القرار للاستفتاء. لكن ماذا عن دول الإتحاد الأوروبي؟

معظم دول الاتحاد الأوربي لديها قوانين تسمح بالاجهاض المبكر بحسب الطلب، وتسمح به في حالات معينة ما بعد ذلك.