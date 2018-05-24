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أغرب سباق في العالم.. بين سلاحف والجائزة طبق فواكه

السلحفاة التي فازت بالسباق ووصلت إلى خط النهاية أولا

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أغرب سباق في العالم.. بين سلاحف والجائزة طبق فواكه

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