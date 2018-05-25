15 مصاباً في تفجير مطعم في كندا.. والشرطة تنشر أوصاف المشتبهَين

أصيب 15 شخصا يوم الخميس 24 مايو / أيار، في انفجار بمطعم "بومبايل بيل" في ضاحية ميساساغا بمدينة تورنتو الكندية.

وبحسب الحساب الرسمي لشرطة المدينة على تويتر "Peel Regional Poilce" فإن الانفجار وقع على الساعة 10:30 ليلا، ولم تعرف أسباب الانفجار بعد، وذكر الحساب ان مشتبهين اثنين وصلا إلى موقع الحادث، وضعا جهازا متفجرا في المطعم، العديد من المصابين وصلت إلى مستشفى المنطقة، بينهم ثلاثة بحالة حرجة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى تروما في تورينتو.