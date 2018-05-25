200 ألف فلسطيني صلوا في الاقصى في الجمعة الثانية من رمضان

قالت المديرية العامة للأوقاف في القدس أن 200 ألف شخص قاموا بأداء الصلاة خلال الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.
وأظهرت لقطات مصورة عشرات الآلاف من المصلين في ساحات المسجد الذي وصل إليه المصلون من كافة محافظات الضفة الغربية بعد تخفيف القيود المفروضة على دخولهم المدينة المقدسة.
وتحدث الشيخ يوسف أبو سنينة خطيب المسجد الأقصى خلال خطبة الجمعة عن الأوضاع التي تعيشها المدينة المقدسة بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص.
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وأعلنت إسرائيل عن تخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من أجل دخول المدينة المقدسة في شهر رمضان. وسمحت للنساء من كافة الأعمار بدخول المدينة، بينما سمحت لمن هم فوق الأربعين عاما فقط من الرجال بالدخول أيام الجمعة.
ويحتاج الفلسطينيون في الأوقات العادية إلى تصاريح خاصة من إسرائيل لدخول المدينة المقدسة التي أقامت جدارا حولها وجعلت الدخول إليها عبر بوابات حديدية ضخمة.
وقدرت مديرية الأوقاف عدد المصلين في الجمعة الأولى من رمضان بنحو 120 ألف مصل.