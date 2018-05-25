قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة ملغومة وسط بنغازي

ارتفع عدد ضحايا انفجار سيارة ملغومة في وسط بنغازي شرق ليبيا إلى 8 قتلى و12 جريحا، بحسب ما أكدت مصادر طبية ليبية. ووقع الانفجار مساء الخميس في سوق مزدحم، خلف فندق تيبستي أكبر فنادق المدينة، في الوقت الذي خرج فيه السكان للنزهة المسائية بعد يوم من الصيام في رمضان. ولم تعلن إلى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء.

وبنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه القائد خليفة حفتر ويمثل القوة المهيمنة في شرق البلاد.

وظل الجيش الوطني الليبي يحارب جماعات إسلامية، بعضها على صلة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وخصوما آخرين في بنغازي حتى آخر العام الماضي.