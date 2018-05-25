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ليبيا

قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة ملغومة وسط بنغازي

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قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة ملغومة وسط بنغازي

انفجار سيارة ملغومة في بنغازي شرق ليبيا
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ارتفع عدد ضحايا انفجار سيارة ملغومة في وسط بنغازي شرق ليبيا إلى 8 قتلى و12 جريحا، بحسب ما أكدت مصادر طبية ليبية. ووقع الانفجار مساء الخميس في سوق مزدحم، خلف فندق تيبستي أكبر فنادق المدينة، في الوقت الذي خرج فيه السكان للنزهة المسائية بعد يوم من الصيام في رمضان. ولم تعلن إلى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء.

وبنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه القائد خليفة حفتر ويمثل القوة المهيمنة في شرق البلاد.

وظل الجيش الوطني الليبي يحارب جماعات إسلامية، بعضها على صلة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وخصوما آخرين في بنغازي حتى آخر العام الماضي.

وتحسنت حالة الأمن في بنغازي منذ ذلك الحين لكن 35 شخصا على الأقل قتلوا في تفجيرات بمسجدين في المدينة هذا العام.

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وأطلق حفتر حملته العسكرية في بنغازي في مايو أيار 2014 ردا على تفجيرات واغتيالات ألقي باللوم فيها على إسلاميين متشددين في إطار حالة الفوضى التي أعقبت الانتفاضة التي أنهت حكم معمر القذافي عام 2011.

ووقعت تفجيرات أصغر من حين لآخر في الشهور القليلة المنصرمة استهدفت على ما يبدو حلفاء أو مؤيدين للجيش الوطني الليبي لكن من النادر وقوع هجمات في وسط بنغازي.

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