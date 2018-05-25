رونالدو يرفض مقارنته مع صلاح ويصفه بالقصير ويتحداه السبت المقبل

أكد لاعب نادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو أنه مختلف عن اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول، في لقاء مع موقع BT Sport.
تصريحات رونالدو والتي تسبق اللقاء المرتقب بين الناديين، وبالرغم من تفوق صلاح على رونالدو من ناحية الأهداف هذا الموسم، حيث سجل صلاح 44 هدفا، بينما سجل رونالدو 43، إلا أن رونالدو رفض هذه المقارنة لعدة أسباب، أحدها الطول.
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وقال: "الناس يريدون المقارنة بين اللاعبين، لكن هنالك اختلافات، فأنا مختلف عن أي لاعب آخر، وأيضا صلاح مختلف عن الآخرين، فأنا مثلا ألعب بساقي اليسرى، لكنه يلعب باستخدام يمناه، أنا أفوقه طولا، وهو قصير، وأفضل استخدام رأسي، لذا فنحن مختلفان".
وختم رونالدو: "أعلم تماما أنه أبدع خلال هذا الموسم، لكن لنرى ما سيحصل السبت القادم".
الجدير ذكره أن مباراة الناديين على كأس أبطال أوربا، ستجري غدا السبت 26 مايو / أيار في العاصمة الأوكرانية كييف، وأن نادي ريال مدريد هو حامل اللقب الماضي.