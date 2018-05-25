إعصار "مكونو" يقتل خمسة أشخاص في سقطرى ويترك 40 في عداد المفقودين

لقي خمسة أشخاص حتفهم وفُقد 40 آخرين على الأقل على جزيرة سقطرى اليمنية يوم الجمعة، وذلك عندما اجتاح الإعصار ميكونو المنطقة ضمن مساره الذي يتحرك نحو الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية.
وقال سكان ومصادر طبية لرويترز إن القتلى الخمسة هم أربعة يمنيين وهندي واحد، لكن المفقودين كان بينهم يمنيون وهنود وسودانيون. وغمرت المياه القرى على الجزيرة بسبب الإعصار الذي أدى إلى انقلاب القوارب وانقطاع الاتصالات في أكثر أنحاء الجزيرة.
وفي سلطنة عمان قالت السلطات العمانية إنها تتوقع مرور الإعصار بمدينة صلالة مساء هذا الجمعة. وتناقلت فرق من هواة ومختصي الطقس في عمان على حسابهم مقاطع فيديو للآثار المدمرة التي حملها إعصار مكونو معه أثناء مروره في مدينة صلالة.
ومع بدء هبوب الرياح وهطول الأمطار بقوة على جنوب عمان خلال يوم الجمعة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني على حسابها الرسمي على موقع تويتر تمديد إغلاق مطار المدينة إلى يوم السبت.
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وأعلن اليمن منذ الخميس حالة الطوارئ في سقطرى الواقعة بين جنوب اليمن ومنطقة القرن الأفريقي، وتشتهر بحيوانات وحياة نباتية فريدة. وتوقعت هيئة الأرصاد السعودية أن يضعف الإعصار ويتحول إلى عاصفة مدارية قبل أن يبلغ جنوب شرق المملكة يوم السبت.
المصدر: رويترز.