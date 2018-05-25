اختبر عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "سنينغ" شاحنة ذاتية القيادة في حديقة لوجستية في شانغهاي، ليدشن بذلك مرحلة جديدة في تصنيع سيارات من هذا النوع.
شركة صينية للتجارة الإلكترونية تختبر شاحنة ذاتية الدفع لنقل البضائع
شركة صينية للتجارة الإلكترونية تختبر شاحنة ذاتية الدفع لنقل البضائع
وطورت شركة "جيانغسو سنينغ" الشاحنة التي تقدر طاقة حمولتها بنحو 40 طنا، وجهزتها برادارات تعمل بالليزر وأجهزة كاميرا ونظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية. وشملت مرحلة التجربة اختبار أجهزة استشعار وتلقي البيانات المرسلة.
وتبلغ السرعة القصوى للشاحنة 80 كيلومترا في الساعة، وهي تستطيع أن تكشف عن جسم متحرك يعترضها على بعد 300 متر عند السير بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، وبردّة فعل للفرامل، أسرع كثيرا من السائق.