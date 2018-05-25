أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الجمعة 25 مايو-أيار عن كشفها لعميلين سابقين في المخابرات الفرنسية تعاملا مع دولة أجنبية.
وبحسب التصريح، فإن العميلين خدما في المخابرات الفرنسية، وأفشيا خلال فترة خدمتهما أسرار دولة لقوة أجنبية.
فرنسا تعلن القبض على رجلي مخابرات فرنسيين تجسسا لدولة أجنبية
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الجمعة 25 مايو-أيار عن كشفها لعميلين سابقين في المخابرات الفرنسية تعاملا مع دولة أجنبية.
وبحسب التصريح، فإن العميلين خدما في المخابرات الفرنسية، وأفشيا خلال فترة خدمتهما أسرار دولة لقوة أجنبية.
للمزيد:
زراعة القصبة الهوائية أصبح ممكنا بفضل الجراح الفرنسي إيمانويل مارتينو
شاهد: رمضان في باريس.. حلويات مغاربية لذيذة وتجمعات أسرية مبهجة
شاهد: نجم المنتخب الفرنسي بول بوغبا يوجه رسالة للمسلمين من البقاع المقدسة
وزيرة الدفاع فلورانس بارلي أكدت اعتقال العميلين في ديسمبر-كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى زوجة أحدهما، ووصفت المعلومات التي تم تسريبها بالخطيرة وبأنها قد تقوض أمن الدولة، ورفضت في لقاء أجرته مع قناة "سي نيوز" ذكر اسم الدولة الأجنبية، كما لم تقم بالتأكيد إن كانت الصين هي تلك الدولة.
مصدر قضائي صرح لوكالة "رويترز"، بأن تحقيقا رسميا قد افتتح في 22 ديسمبر-كانون الثاني، بتهمة التجسس لحساب دولة أجنبية، وإفشاء معلومات شديدة السرية، وتقديم معلومات تضر بالمصالح القومية، مشيرا إلى أن أحد العميلين يواجه تهمة بالتحريض على الخيانة تحريضا مباشرا.