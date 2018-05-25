طالبت منظمات حقوقية في الولايات المتحدة، الحكومة الأمريكية بوقف بيع أسلحة بمبلغ مليار دولار للبحرين، على ضوء سجل دول الخليج المليء بانتهاكات حقوق الإنسان.
منظمة حقوقية تطالب أمريكا بوقف صفقات سلاح مع البحرين بمليار دولار
منظمة حقوقية تطالب أمريكا بوقف صفقات سلاح مع البحرين بمليار دولار
وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على صفقة محتملة مع البحرين تتضمن حوالي 3000 قنبلة بمبلغ يساوي 45 مليون دولار الأسبوع الماضي، كما وفقت الحكومة على بيع مروحيات هجومية بمبلغ 911 مليون دولار في أبريل / نيسان الماضي.
وبحسب سارا مارغون مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" فإن هاتين الصفقتين تؤشران على أن ترامب وإدارته لا يعطيان أهمية لوضعية حقوق الإنسان في البحرين.
المزيد من الأخبار عن البحرين على يورونيوز عربي:
القصف الإسرائيلي لسوريا: البحرين تدعم "حق" إسرائيل في "الدفاع عن النفس"
البحرين: إسقاط الجنسية عن 115 شخصاً بسبب اتهامات بالإرهاب
قنصلية: البحرين تحذر رعاياها من السفر إلى ولاية كيرالا الهندية بسبب فيروس نيباه لحين السيطرة على الوضع
وكانت الحكومة في البحرين قد قمعت مظاهرات تطالب بالديمقراطية في العام 2011، دعمها في الغالب الأكثرية الشيعية في المملكة، وكانت الحكومة قد صرحت وقتها بأن هذه التحركات مدعومة من إيران، ومرتبطة بأعمال عنف وتفجيرات استهدفت قوات الأمن.
وفي بيان للمنظمة، جاء فيه "لقد شددت البحرين في السنوات الأخيرة قبضتها على الصحفيين والحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان". وأضاف البيان:"لقد تم سحب جنسيات الكثير من البحرينيين، وتمت محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، كما تم ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وافراد اسرهم".
يذكر أن وسائل الإعلام تناولت الأسبوع الماضي، خبر سحب البحرين الجنسية من حوالي 115 مواطن، وحكمت على 53 منهم بالمؤبد بتهم الإرهاب.