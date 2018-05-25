إيران تريد إجراءات أوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي

قال مسؤول إيراني كبير إن طهران تريد من القوى الأوروبية أن تقدم لها حزمة إجراءات اقتصادية بنهاية الشهر الجاري، لتعويضها عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وأضاف المسؤول أن طهران ستقرر في غضون أسابيع قليلة، إن كانت ستبقى في الاتفاق النووي الذي تقرر بموجبه رفع العقوبات الدولية عن طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية.