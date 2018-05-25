جدارية محمد صلاح تزين وسط مدينة ليفربول

قام أحد الفنانين برسم صورة جدارية لمهاجم ليفربول محمد صلاح بأحد شوارع المدينة يوم الجمعة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريق الانجليزي وريال مدريد الاسباني يوم السبت وذلك في تكرار لصور انتشرت في مصر، حيث رُسمت صور مماثلة لصلاح على الجدران في شوارع القاهرة وفي قريته نجريج بدلتا مصر.
وجرى تكليف الرسام المحلي غاي مكنلي برسم صورة ضخمة بارتفاع 3 أمتار وعرض 6 أمتار للاعب المصري في أحد الشوارع المزدحمة بوسط المدينة. مكنلي رسم الصورة بعدة ألوان، وأظهر فيها اللاعب الذي حاز على إعجاب المشجعين في أنحاء العالم وهو يبتسم ابتسامة خفيفة.