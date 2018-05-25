مادورو يؤدي القسم الدستوري قبل ستة أشهر من موعده الرسمي

أدى نيكولاس مادورو اليمين الدستورية كرئيس فنزويلا المنتخب يوم الخميس، قبل أشهر من الوقت المحدد رسميا لأداء اليمين العام المقبل لفترة ثانية. مما أثار الكثير من التساؤلات، وخاصة أن فترة ولايته الجديدة لن تبدأ قبل العاشر من شهر كانون الثاني/ يناير.

وفي خطابه في جلسة للجمعية التأسيسية الموالية للحكومة، دافع مادورو عن الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد، حيث وصفها بأنها "حرة" و"دستورية"، على الرغم من رفضها من قبل منافسه الرئيسي، ومن قبل الولايات المتحدة وائتلاف من دول أمريكا اللاتينية باعتبارها غير شرعية.