العقوبات الأمريكية على حزب الله جزء من المعركة بحسب نصر الله

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الجمعة، إن العقوبات الأمريكية لن يكون لها تأثير على الحزب المدعوم من إيران، لكنها قد تسبب أذى لمؤيديه، ووصفها بأنها "جزء من المعركة". وتعهد نصر الله في ذكرى "عيد المقاومة والتحرير" لسنة 2000، بإطلاق حملة كبرى لمكافحة الفساد في الدولة اللبنانية، وحذر من أن الدولة ستواجه انهيارا ماليا إذا لم يتم وقف الهدر.

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وسعت الولايات المتحدة إلى قطع التمويل عن حزب الله الشيعي، وفرضت عقوبات الأسبوع الماضي على ممثله في إيران، بالإضافة إلى ممول رئيسي وخمس شركات في أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الاوسط. كما أعلنت واشنطن وشركاء خليجيون عن فرض مزيد من العقوبات على حزب الله، بما في ذلك أكبر قائدين فيه في الإشارة إلى نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم.

وجاءت العقوبات ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف إيران وحليفها اللبناني، منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني. وقال نصر الله "فيما يتعلق بي شخصيا أو بإخواني، الموضوع ليس له أثر مالي أو مادي... هم يهدفون لإبعاد الناس عنا"، وأضاف "عندما يضعون (على قائمة العقوبات) شركات لبنانية أو مصانع أو كيانات أو جمعيات أو جهات لها نشاطها المالي والاستثماري في لبنان وخارجه، وتحتاج إلى سفر ومعاملات بنكية وبيع وشراء وتبادلات مالية، طبعا هذا مؤذٍ جدا، ولذلك لا أحد يستخف به".

وقال نصر الله: "هؤلاء مواطنون لبنانيون. وإذا كانوا مواطنين لبنانيين فإن الدولة اللبنانية مسؤولة عنهم، ويجب أن تدافع عنهم ويجب أن تحمي مصالحهم". وحذر نصر الله من أن الإجراءات الأمريكية ستستمر في التصاعد، ودعا أنصاره إلى الصبر والتحمل قائلا: " الضغط علي أي متبرع أو مساهم لهذه المقاومة ومؤسساتها ... هذا جزء من المعركة"، وقال إن العقوبات الأمريكية لن تؤثر على تشكيل حكومة جديدة في لبنان، من المقرر أن يبدأ العمل على تشكيلها الأسبوع المقبل.