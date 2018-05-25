كوريا الشمالية تدمر موقعاً للتجارب النووية بحضور صحفيين أجانب
نفذ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وعده بتدمير موقع للتجارب النووية في بلاده، وتمّ ذلك بسلسلة من التفجيرات الضخمة بحضور مجموعة من الصحفيين الأجانب.
وكانت هذه الخطوة تهدف لبناء الثقة بين بيونغ يانغ وواشنطن بشأن القمة التي كان من المفترض أن تُعقد الشهر المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي.
وتم تدمير ثلاثة أنفاق في موقع تحت الأرض بالإضافة إلى مجموعة من الأبنية في المنطقة المحيطة، وقال التلفزيون الحكومي إن الهدف من العملية هو " عالم خالٍ من الأسلحة النووية" و " نزع السلاح النووي على المستوى العالمي".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى القمة المنتظرة مع نظيره الكوري الشمالي على خلفية تصريحات لبيونغ يانغ حيث وصفها ترامب "بالعدائية والخطيرة".