أكدت كوريا الشمالية الجمعة تدميرها لواحد من مواقعها المخصص لإجراء تجارب نووية، وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية ان موقع التجارب هو "بونغي-ري" وأن كل الأنفاق دمرت بالكامل وغُلِقت أبوابها بإحكام
كوريا الشمالية تدمر ثلاثة أنفاق في موقع خاص بالتجارب النووية
كوريا الشمالية تدمر ثلاثة أنفاق في موقع خاص بالتجارب النووية
نائب مدير المعهد النووي شدد على ان التدمير لم يسبب تسربا للمواد المشعة أو أي تأثير سلبي على البيئة المحيطة، وحضر عدد كبير من الموظفين العاملين في مراكز الأبحاث والمنشآت النووية، وتم التدمير أمام عدسات وسائل إعلام دعيت من الصين، روسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا وكوريا الجنوبية.
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وتم تفجير ثلاثة أنفاق عند السابعة صباحا بتوقيت غرينتش، الرابعة بعد الظهر بتوقيت بيونغ يانغ، وهي تقع في الشمال والجنوب والغرب، أما النفق الشرقي فقد تم تفجيره بعد التجربة النووية الأولى في 2006.
موقع "بونغي-ري" أجرى ست تجارب نووية من تشرين الأول/أكتوبر 2006 وأيلول/سبتمبر 2017.