وجبتان من الأسماك الزيتية أسبوعياً تقيكم من أمراض القلب

حث أطباء أمريكيون على تناول وجبتين من الأسماك الزيتية أسبوعيا، كالسلمون والرنجة والتونة، الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، كونها تساعد على الحد من خطر الإصابة بنوبات قلبية والسكتات، وتحافظ على صحة الإنسان.

وأوصى التقرير إلى ضرورة الابتعاد عن تناول هذه الأسماك "مقلية"، بل بطهيها بطريقة صحية، وأن تكون مقدار الوجبة بحدود مائة غرام.

وقال كبير الباحثين في التقرير الإرشادي العلمي إريك ريم من كلية "تي إتش تشان" للصحة العامة في بوسطن التابعة لجامعة هارفارد إن هذه التوصيات يجب أن تكون تذكيرا بتناول السمك لمن يميلون لاتباع النظام الغذائي الغربي التقليدي المعتمد على الإكثار من تناول اللحوم والبطاطا والتقليل من الفاكهة والخضر والحبوب الكاملة.