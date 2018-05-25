السعودية تعتقل الناشط الحقوقي محمد البجادي

اعتقلت المملكة العربية السعودية الناشط الحقوقي محمد البجادي، في إطار حملة اعتقالات شنتها على الناشطين المطالبين بحقوق المرأة في المملكة التي تعتبر بلدا محافظا، بحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية.

وكانت السعودية قد أطلقت سراح أربعة معتقلين وابقت على 7 آخرين كانوا قد اعتقلوا في إطار حملة اعتقالات شنتها ضد المطالبين بمنح حق قيادة المرأة السعودية للسيارة.

الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي عن اعتقال سبعة أشخاص بتهمة اشتباههم مع جهات خارجية وتلقوا دعما ماديا، كما أعلنت عن نيتها إلقاء القبض على أشخاص آخرين دون ذكر أسماءهم.