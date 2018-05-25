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تركيا

السلطات التركية تعتقل 51 شخصا للاشتباه بانتمائهم لداعش

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السلطات التركية تعتقل 51 شخصا للاشتباه بانتمائهم لداعش

السلطات التركية تعتقل 51 شخصا للاشتباه بانتمائهم لداعش
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رويترز 2018
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قالت شرطة مكافحة الإرهاب التركية إن قوات الشرطة اعتقلت 51 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية" في اسطنبول يوم الجمعة. وأضافت الشرطة، في بيان لها، أنه يعتقد أن المشتبه بهم كانوا يعتزمون العودة إلى مناطق الصراع في سوريا، موضحة أن جميعهم من الأجانب.

ونفذ تنظيم الدولة الإسلامية عددا كبيرا من التفجيرات والهجمات في مناطق مختلفة من تركيا في السنوات القليلة الماضية، من بينها هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول في الأول من يناير-كانون الثاني 2017 مما أدى لمقتل 39 شخصا، وتفجير في قلب المدينة التاريخي في العام 2016 راح ضحيته 12 شخصا.

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وكثفت تركيا عملياتها التي تستهدف المشتبه في انتمائهم للتنظيم المتطرف في نهاية العام الماضي قبيل الذكرى السنوية لإطلاق النار بالملهى الليلي.

وتلقي السلطات التركية من حين لآخر القبض على أشخاص يشتبه بانتمائهم للتنظيم المتشدد. وسبق لوكالة الأناضول التركية للأنباء أن نقلت عن الشرطة التركية في وقت سابق من شهر مايو-أيار اعتقالها لـ 54 شخصا يشتبه بانتمائهم للتنظيم، وذكرت أيضا في شهر مارس- آذار الماضي أنها ألقت القبض على 12 شخصا، وقد أشارت الوكالة إلى أنهم من الأجانب وكانوا يسعون لتجنيد أعضاء جدد في التنظيم.

المصدر: رويترز.

الوكالات • رويترز