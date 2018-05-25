السلطات التركية تعتقل 51 شخصا للاشتباه بانتمائهم لداعش

قالت شرطة مكافحة الإرهاب التركية إن قوات الشرطة اعتقلت 51 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية" في اسطنبول يوم الجمعة. وأضافت الشرطة، في بيان لها، أنه يعتقد أن المشتبه بهم كانوا يعتزمون العودة إلى مناطق الصراع في سوريا، موضحة أن جميعهم من الأجانب.

ونفذ تنظيم الدولة الإسلامية عددا كبيرا من التفجيرات والهجمات في مناطق مختلفة من تركيا في السنوات القليلة الماضية، من بينها هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول في الأول من يناير-كانون الثاني 2017 مما أدى لمقتل 39 شخصا، وتفجير في قلب المدينة التاريخي في العام 2016 راح ضحيته 12 شخصا.

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وكثفت تركيا عملياتها التي تستهدف المشتبه في انتمائهم للتنظيم المتطرف في نهاية العام الماضي قبيل الذكرى السنوية لإطلاق النار بالملهى الليلي.