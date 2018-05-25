أوبر توقف تجربتها للسيارة ذاتية القيادة في آريزونا

قررت شركة "أوبر" إيقاف تشغيل برنامجها للسيارات ذاتية القيادة في ولاية أريزونا الأمريكية بعد مرور شهرين على حادث لإحدى سياراتها تسبب في مقتل امرأة.
المتحدثة باسم الشركة أكدت في 23 أيار-مايو أنه لن يتم توقيف البرنامج بالكامل، بل سيصب كامل التركيز على تجارب محدودة في مدينة بيتسبيرغ في ولاية بنسلفانيا، ومدينتين أخريين في ولاية كاليفورنيا.
وأضافت أن الشركة تعتزم استئناف عملياتها المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة هذا الصيف على مسافات أقصر وباستخدام عدد أقل من السيارات على الأرجح.
وقالت المتحدثة "ملتزمون بتكنولوجيا "السيارات" ذاتية القيادة ونتطلع للعودة إلى الشوارع العامة في المستقبل القريب".
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وعلقت أوبر برنامجها في أريزونا وغيرها من الأماكن على الفور بعدما تسببت إحدى سياراتها الرياضية ذاتية القيادة في مقتل امرأة أثناء عبورها أحد شوارع مدينة تمبي ليلا في مارس-آذار في أول حادث من نوعه لسيارة ذاتية القيادة.
ولا يزال الحادث قيد تحقيق من المجلس الوطني لسلامة النقل وعلى "أوبر" الانتظار حتى يصدر المجلس تقريره الأولي في الحادث. ومن المتوقع صدور هذا التقرير خلال الأسبوعين المقبلين وتستطيع "أوبر" بعده استئناف تجارب سياراتها ذاتية القيادة.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الشرطة الأمريكية قولها إن سيارة "أوبر" ذاتية القيادة دهست امرأة في إحدى ضواحي مدينة فينكس بأريزونا، وتم نقل المصابة إلى المستشفى إلا أنها توفيت متأثرة بجراحها.
وكانت الضحية إيلين هرزبرغ التي تبلغ من العمر 49 عاما تعبر الشارع عندما صدمتها سيارة رباعية الدفع ذاتية القيادة، في حادث هو الأول من نوعه لهذا الفئة من السيارات.
وكانت "أوبر" قد أعلنت بعد الحادث في 22 مارس-آذار الماضي، أنها أوقفت اختبارات سياراتها ذاتية القيادة، في أربع مدن أمريكية، وهي تمبي، سان فرانسيسكو، بتسبرغ وتورونتو، بعد الحادثة.