شاهد في دقائق أفضل فيديوهات الأسبوع

الفيديو الأول: تمكن سائق الفورمولا واحد البلجيكي ماكس فيرستابن من الفوز على زميله في فريق "ريد بول" الأسترالي دانيال ريكاردو، في سباقٍ لجرّ المقطورات، بعد أن انقلبت المقطورة التي تجرها سيارة ريكاردو عند المنعطف، دون أن تحدث أية إصابات.

الفيديو الثاني: التقطت كاميرات المراقبة صورا للحظة هجوم غريب نفذه سائق سيارة باستخدام المطرقة على سيارة أخرى في فيلاديلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال شاهد عيان إن المهاجم كان يصرخ: "أنت تضاجع صديقتي!".

الفيديو الثالث: خرج قطار الخميس عن سكة الحديد قرب مدينة تورينو في شمال إيطاليا ما أدى إلى مقتل شخصين. وكان القطار قد حاد عن مساره بعد اصطدامه بشاحنة كبيرة توقفت عند معبر السكة الحديدية. يشار إلى أن الضحيتين هما سائق القطار وشخص كان في الشاحنة، كما أصيب 23 شخصًا وفقًا لشركة "فيساكتو".