ظهر صغير الدب المقنع المعرض لخطر الانقراض في حديقة حيوان أنتويرب ببلجيكا أمام الزوار مؤخرا وذلك للمرة الأولى منذ ولادته في فبراير شباط الماضي.
صغير الدب المقنع المعرض للانقراض يظهر للمرة الأولى ببلجيكا
صغير الدب المقنع المعرض للانقراض يظهر للمرة الأولى ببلجيكا
أحدث عضو في حديقة حيوان أنتويرب ببلجيكا ظهر للمرة الأولى أمام الزوار مؤخرا.
صغير الدب المقنع ظهر بجانب أمه "زامورا " بعد مرور بضعة شهور على ولادته فقد وضعته في فبراير شباط الماضي.
وتصور لقطات الفيديو التي نشرتها الحديقة الدب الصغير وهو يكتشف بيئته الجديدة ويتحسسها عبر حاسة الشم وتسلق الأماكن المحيطة به بطريقة غير متزنة وهي تحركات تابعها زوار الحديقة بشغف شديد.
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ويقول موظفو حديقة أنتويرب إن صغير الدب الذي لم تتم تسميته بعد قد يفضل استكشاف محيطه أكثر وأكثر في الفترة القادمة، مما سيمنح الزوار فرصة أخرى لرؤية الصغير وهو يحاول التعرف على بيئته.
وفي عام 2013 أصبحت الحديقة أول موطن للدب المقنع وهو سلالة منحدرة من جبال الأنديز المدارية ويصفها الاتحاد االدولي للحفاظ على الطبيعة بأنها معرضة لخطر الانقراض.