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العالم

أجمل صور الأسبوع في 60 ثانية

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أجمل صور الأسبوع في 60 ثانية

العداءة البرتغالية أدرييل سيلفا خلال ماراثون سور الصين العظيم
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رويترز
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في كل أسبوع، تقدم لكم يورونيوز شريطا مصورا من 60 ثانية لعدد من أبرز الصور التي تصدرت صفحات الإعلام والصحافة في العالم.