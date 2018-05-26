عاجل

عاجل

مصر

محكمة مصرية تقضي بإغلاق يوتيوب لمدة شهر

تقرأ الآن:

محكمة مصرية تقضي بإغلاق يوتيوب لمدة شهر

محكمة مصرية تقضي بإغلاق يوتيوب لمدة شهر
© Copyright :
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
حجم النص Aa Aa

قال محام إن المحكمة الإدارية العليا في مصر قضت يوم السبت بحجب موقع يوتيوب في أكبر الدول العربية سكانا لمدة شهر لنشره فيلما مسيئا للنبي محمد.

وقال المحامي محمد حامد سالم في اتصال هاتفي مع رويترز إن الحكم تضمن أيضا حجب مختلف الروابط التي تبث الفيلم في مصر نهائيا.

وكان سالم قد أقام الدعوى المطالبة بحجب يوتيوب أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وفي فبراير شباط 2013 قضت بحجب موقع الشرائط المصورة لكنها أوقفت تنفيذ الحكم بعد أسبوعين من صدوره لحين الفصل النهائي في الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا أعلى محاكم القضاء الإداري المصرية.

والحكم الذي صدر يوم السبت غير قابل للاستئناف وملزم للحكومة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنية بشؤون الإنترنت في مصر.

الوكالات • رويترز