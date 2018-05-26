إغلاق محطات مترو في كييف بعد إنذار بوجود قنبلة قبيل نهائي أبطال أوروبا

قالت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف إنها أعادت تشغيل مترو الأنفاق السبت بعد أن تبين أن الإنذار بوجود قنبلة كان كاذبا.
وأوضحت الشركة على صفحتها على فيسبوك أنه "تم تفتيش المحطات وفتحها أمام الركاب. ولم يتم العثور على أي مواد ناسفة".
وكانت الشركة قالت في بيان سابق السبت إن خمس محطات مترو أغلقت، معظمها وسط كييف بعد تحذير بوجود قنبلة.
ويأتي هذا الحادث قبل ساعات من المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تستضيفها كييف السبت بين فريقي ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني.
وتتوجه الأنظار في العالم أجمع إلى كييف لمشاهدة هذا اللقاء الكروي المثير الذي سيتواجه خلاله كل من هداف ليفربول، محمد صلاح، مع، كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد.
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