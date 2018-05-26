إغلاق محطات مترو في كييف بعد إنذار بوجود قنبلة قبيل المباراة النهائية من بطولة دوري الأبطال

قالت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف إنه قد تم إغلاق خمس محطات مترو، معظمها في الجزء الأوسط من العاصمة الأوكرانية، بعد تحذير بوجود قنبلة.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع فيسبوك : "المحطات مغلقة في وجه الركاب وتجري عمليات الفحص".
ويأتي هذا التحذير قبل ساعات من المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تستضيفها كييف السبت بين فريقي ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني.
وتتوجه الأنظار في العالم أجمع إلى كييف لمشاهدة هذا اللقاء الكروي المثير الذي سيتواجه خلاله كل من هداف ليفربول، محمد صلاح، مع، كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد.
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