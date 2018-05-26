بعد 57 عاماً، وخمسة أولاد من امرأتين، تزوج الممثل البريطاني هيو جرانت. مساء الجمعة في إحدى مناطق لندن.
بعد ثلاثة أطفال زواج الممثل البريطاني هيو جرانت من شريكته السويدية
بعد ثلاثة أطفال زواج الممثل البريطاني هيو جرانت من شريكته السويدية
جرانت الذي اشتهر بأداء دور البريطانيين الحمقى في أفلام كوميدية مثل "أربع زيجات وجنازة"، ارتبط أخيراً بالمنتجة التلفزيونية السويدية آنا إبرشتاين (39 عاماً)، في حفل مدني متواضع في منطقة تشيلي بمدينة لندن، وذلك حسبما أظهرت صور للزوجين نشرتها صحف البريطانية.
الزوجة أم لثلاثة أطفال
وإبرشتاين هي أم أطفال جرانت الصغار الثلاثة. فيما لجرانت نجم (لاف،أكتشيولي) طفلان آخران من شريكته السابقة تينجلان هونج. وأظهرت الصور جرانت وإبرشتاين وهما يغادران مكتب تسجيل تشيلي في لندن يوم الجمعة، ويقفان لالتقاط صور لهما على السلم في الخارج مع مجموعة صغيرة من أفراد الأسرة. وكان جرانت يرتدي حلة لونها أزرق داكن في حين كانت إبرشتاين ترتدي قميصا أزرق وتنورة بيضاء قصيرة.
جرانت: الزواج وصفة للشقاء!
وجرانت أحد أشهر الممثلين الكوميديين البريطانيين، وقد اشتهر أيضاً بإحجامه عن الزواج. وانفصل جرانت عام 2000 عن صديقته الممثلة إليزابيت هيرلي بعد أن ظلا معاً 13 عاماً.
وكان جرانت قد قال لمجلة بيبول في 2015 "لست من المؤمنين فعلا بالزواج.
"لم أر في حياتي سوى أمثلة جيدة قليلة جداً، ربما خمسة، ولكن غير ذلك أرى أنه وصفة للشقاء المشترك".
وكان جرانت قد تصدر أيضاً عناوين الصحف عام 1995، عندما اعتُقل مع عاهرة في لوس أنجلوس.
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