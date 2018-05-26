بعد زواج المثليين، أيرلندا المسيحية المحافظة تتجه لتأييد الحق في الإجهاض

في علامة فارقة في تاريخها، إيرلندا البلد المسيحي المحافظ تختار التغيير وتقول نعم للحق في الإجهاض في استفتاء الجمعة.

أظهرت الاستطلاعات التي أجريت عند الخروج من مكاتب الاقتراع أن قرابة 70% من الناخبين يؤيدون هذا الحق، في ظل تململ المعسكر المعارض الذي أصبح يشك في قدرته على الإبقاء على حظر دستوري على الحق في الاجهاض بمقتضى استفتاء عام 1983.

في هذا الاستحقاق، كان على الناخبين أن يجيبوا على سؤال ما إذا كانوا يوافقون على إلغاء الحظرالدستوري الذي يعود تاريخه لعام 1983 والذي يساوي بين الأم والجنين إذا تعلق الأمر في الحق في الحياة. تم بعدها رفع الحظر جزئيا عام 2013 في الحالات التي كانت فيها حالة الأم في خطر.

وقد أقر الناطق باسم التيار المعارض للإجهاض جون ماكغويرك بهزيمته في هذا الاستفتاء وقال إن شعب إيرلندا قال كلمته وأن الكفة رجحت لصالح الرأي الآخر وبأنه لا يوجد ما يمنع من المصادقة على الحق في الإجهاض.

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وفيما تتواصل عمليات الفرز، علقت آيريش إنديباندنت أكبر الصحف الآيرلندية على نتيجة الاستحقاق تحت عنوان " قالوا نعم" ووصفت الحدث بأنه محطة هامة في تاريخ المجتمع الإيرلندي.

بين 68% و 69% يقولون نعم للحق في الإجهاض

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع معهد إبسوس عند الخروج من مكاتب التصويت، فإن نسبة المعارضين للحق في الإجهاض قدرت بنحو 32% مقابل 68% من المؤيدين فيما أعطى استطلاع آخر نسبة 69% ممن صوّتوا بنعم.

وقد علق رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار على الاستفتاء في تغريدة أمس قال فيها: " شكرا لكل من صوتوا. الديموقراطية تعمل. يبدو وكأننا سنكتب التاريخ غدا".

وفي آخر رد فعل له قال فاردكار اليوم إن نتائج الاستفتاء تظهر تأييدا لإلغاء الحظر الدستوري للحق في الإجهاض كما تعهد بأنه سيتم سنّ قانون جديد بهذا الشأن مع حلول نهاية السنة.

بعد الطلاق وزواج المثليين، الحق في الإجهاض

وإذا ما أكدت النتائج النهائية هذا المنحى، فإن إيرلندا المحافظة وصاحبة القوانين الاجتماعية الأكثر صرامة في الغرب، ستكون فعلا على موعد مع تغيير جذري في بلد لم يسمح بالطلاق إلا منذ 1995 وبأغلبية جد ضئيلة قبل أن تصبح أول دولة في العالم تصادق على زواج المثليين عبر استفتاء شعبي عام 2015 والتي يحكمها منذ عام 2017 رئيس حكومة مثليّ هو فارادكار السالف الذكر.

ويعتبر الإجهاض في هذا البلد ذي ال 4.8 مليون نسمة، مسألة جد خلافية أكثر من أية مسألة أخرى. حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد ومعارض.

لكن سرعان ما أقحمت الأحداث والصدفة، هذه القضيةَ في الأجندة السياسية عام 2012 بعد وفاة مهاجرة من أصل هندي تبلغ من العمر 31 عاما قضت بسبب التهاب في المشيمة بعد رفض الأطباء إجراء عملية إجهاض لها.