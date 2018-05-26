تواصل الحمم التدفق على جزيرة هاواي الكبرى، وارتفع عدد المباني التي دمرتها الحمم البركانية الناجمة عن بركان كيلاويا في جزيرة هاوي إلى 82 حتى مساء الجمعة، فيما العدد مرشح للارتفاع حسب ما أفاد مسؤولون محليون، بسبب تواصل المرتدات النشطة على «منطقة الصدع الشرقي السفلي» لبركان جزيرة «بيج آيلاند»، طبقا لموقع «هاواي نيوز ناو» الإخباري الإلكتروني.
حمم بركان كيلاويا تواصل اجتياح جزيرة هاواي
حمم بركان كيلاويا تواصل اجتياح جزيرة هاواي
وتسببت الحمم البركانية في عرقلة الوصول إلى 37 منزلاً على الأقل، طبقا لما ذكره الموقع الإلكتروني.
وشوهدت الشقوق الأرضية بشكل واسع، كذلك المنازل التي دمرها تدفق الحمم البركانية.
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المسؤول الإداري لهيئة الدفاع المدني لمقاطعة هاواي، تالماجدي ماجنو، قال: كنا شهدنا نشاطاً واسعاً للغاية في الأيام القليلة الماضية، ربما يكون لدينا المزيد من المنازل المدمرة، نظراً لأن الكثير من المباني اقتلعت أساساتها في الساعات الـ24 الماضية".
وحثت السلطات السكان على تفادي القيادة والبقاء داخل منازلهم ومتابعة المستجدات من خلال الإذاعة والتلفزيون بشأن البركان.
ويعد بركان «كيلاويا» أحد البراكين الأكثر نشاطاً في العالم، وكان في حالة ثورة مستمرة منذ عام 1983. وأتت الحمم المندفعة منه على نحو أكثر من ألفي فدان من الأراضي منذ بدء ثورانه الأخير في الثالث من أيار مايو .
وتفجرت الحمم المصهورة من الجمرة التي يبلغ ارتفاعها 100 قدم (30 متراً) لتشكل أحواضاً مرتفعة من الصخور المنصهرة كان من المتوقع أن تفيض بسرعة وتتدفق إلى الصفوف التالية من المنازل - شارع كاهوكاي وشارع موهالا