بعد اليمن، إعصار مكونو يصل عمان ويتسبب في سقوط ضحايا ويخلف خسائر مادية.
مقتل فتاة عُمانية طارت مع رياح إعصار ميكونو و7 قتلى في سوقطرى
مقتل فتاة عُمانية طارت مع رياح إعصار ميكونو و7 قتلى في سوقطرى
بعد أن خلف سبعة قتلى في جزيرة سوقطرى اليمنية، أودى الإعصار الإستوائي الذي ضرب مدينة صلالة ثالث كبريات المدن العُمانية بحياة فتاة حتى الآن وأدى إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات وبعض المنافذ وانقطاع التيار الكهربائي عن ثلاثة أرباع المدينة.
وبحسب مصادر عمانية رسمية فإن محافظات ظفار والوسطى الواقعة جنوب السلطنة هما المتضررتان من الإعصار وقد تم إجلاء نحو عشرة آلاف شخص ونقلهم إلى الملاجئ فيما تحدثت الشرطة عن مقتل فتاة لقيت مصرعها جراء الرياح القوية التي قدرت سرعتها ب 170 كم في الساعة. كما وصل ارتفاع الأمواج إلى 12 مترا بسبب شدة الرياح.
وقد قررت السلطات العمانية إغلاق المدارس حتى الاثنين المقبل وتم إغلاق مدار صلالة لمدة 24 ساعة كما طُلب من السكان أن يبقوا في منازلهم.
وكان إعصار غونو الذي ضرب سلطة عمان عام 2007 قد خلف 49 قتيلا وقُدّرت الخسائر المادية بنحو أربعة مليارات دولار.
وكان الإعصار الأخير قد خلف فيضانات كبيرة في جزيرة سوقطرى الواقعة على بعد 350 كيلومترا من السواحل الجنوبية لليمن وأدى منذ الخميس الماضي إلى مقتل سبعة أشخاص بحسب مصادر حكومية يمنية. فيما لا يزال 40 شخصا آخرين في عداد المفقودين من بينهما سبعة بحارة هنود بحسب ذات المصدر.
وقد أعلنت الحكومة اليمنية أنها ستقيم 11 مركز إنقاذ في سوقطرى لمساعدة الضحايا بالتعاون مع منظمات إنسانية دولية.
وقد أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن الرياح التي صاحبت هذا الإعصار الاستوائي قد وصلت أحيانا إلى 200 كم في الساعة.