أفادت الشرطة العمانية أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا، من بينهم فتاة في الثانية عشرة من العمر، وفقد 40 آخرون، في السلطنة بعد وصول الإعصار "ميكونو" إلى جنوب البلاد.
وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن من بين المفقودين ثلاثة آسيويين.
قتلى ومفقودون في إعصار ميكونو.. ووادي الدربات يتحول إلى شلالات طينية
أفادت الشرطة العمانية أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا، من بينهم فتاة في الثانية عشرة من العمر، وفقد 40 آخرون، في السلطنة بعد وصول الإعصار "ميكونو" إلى جنوب البلاد.
وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن من بين المفقودين ثلاثة آسيويين.
وبدأت شدة الإعصار ميكونو في التراجع إلى عاصفة مدارية في سلطنة عمان، فيما باشرت السلطات عمليات التطهير السبت بعد هطول أمطار غزيرة، لكنها طلبت من السكان البقاء في منازلهم مع تدفق مياه الفيضان في الطرق الرئيسية في محافطة ظفار.
وقررت السلطات العمانية إيقاف المدارس إلى يوم الاثنين المقبل، وإغلاق المطار الرئيسي في مدينة صلالة. وانقطعت الكهرباء عن أجزاء من المدينة بسبب تردي الأحوال الجوية.
للمزيد:
وبث تلفزيون عمان السبت صورا لا تُصدق للمياه الطينية التي غطت وادي دربات في محافظة ظفار المشهورة بشلالاتها. وحذر خبراء الأرصاد من أن صلالة والمناطق المحيطة بها ستتلقى على الأقل 200 ملليمتر من الأمطار، وهو ما يزيد على ضعف كمية الهطول في هذه المدينة عادة خلال عام.
وقال مسؤول يمني إن الإعصار أدى لمقتل سبعة أشخاص وفقدان 40 آخرين على الأقل في جزيرة سقطرى اليمنية، التي تقع بين جنوب اليمن والقرن الأفريقي وتشتهر بتنوعها الحيواني والنباتي الفريد.