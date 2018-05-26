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شاهد: تغطية مباشرة لنهائي أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول

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شاهد: تغطية مباشرة لنهائي أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول

شاهد: تغطية مباشرة لنهائي أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول
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رويترز
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء السبت، إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، حيث يستضيف الملعب الأولمبي النهائي المرتقب لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي يجمع بين حامل اللقب في العامين الماضيين، ريال مدريد الإسباني، ومنافسه الإنجليزي، ليفربول.

المباراة التي ستطلق صافرة بدايتها عند الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش، سيسعى خلالها رفاق محمد صلاح لإحراز اللقب السادس في المسابقة القارية، في حين يبحث النادي الملكي عن لقبه الثالث عشر.

فيما يلي، نقدم تغطية مباشرة لأهم وأبرز أحداث المباراة، تابعوا معنا: