ماذا يكشف تقرير أولي حول إصابة محمد صلاح ومدة غيابه المحتملة؟

كان لخروج النجم المصري، وهداف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، خلال الدقائق الأولى من عمر نهائي أبطال لأوروبا، نصيب الأسد من اهتمام وسائل الإعلام والمشجعين حول العالم. اللاعب الملقب بالـ"الفرعون" تعرض لإصابة على مستوى الكتف، إثر احتكاكه بمدافع ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، ما اُضطره للمغادرة.
تقرير أولي نشرته صحيفة "الإندبندنت" الإنجليزية كشف أن نتائج التحاليل الطبية تظهر خلعا في كتف صلاح، وأن للأمر مضاعفات محتملة قد تصل حد الكسر في عظام الكتف.
كما كشفت الصحيفة أن اللاعب لا يزال في المستشفى لاستكمال التحاليل والصور الشعاعية، مع احتمال أن تطول فترة غيابه، نظرا لأن هذا النوع من الإصابات يستلزم فترة علاج ليست بالقصيرة.
من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن "بي بي سي" قولها إن الفترة المحتملة لغياب النجم المصري قد تتراوح ما بين 12 إلى 16 شهرا، في حال عدم وجود كسر أو تمزق.
وإلى جانب الحزن لخروجه والقلق من إصابته، فإن أكثر ما يحزن مشجعيه حول العالم، ولا سيما المصريين منهم، هو غياب "الفرعون" عن نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا، الشهر المقبل.
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كما قالت الصحيفة إن صلاح سيتلقى عناية فائقة ومركزة من قبل خبراء وأطباء من أعلى المستويات لمتابعة حالته، لكن هناك خشية كبيرة من أن يكون الوقت في غير صالحه.