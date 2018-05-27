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أوكرانيا

20 صورة تحكي قصة الليلة الكروية الأوروبية الأغلى

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20 صورة تحكي قصة الليلة الكروية الأوروبية الأغلى

مشجعان لريال مدريد يقبلا بعضهما إثر فوز فريقهما باللقب
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رويترز
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توج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا، للعام الثالث على التوالي، بعد الفوز على منافسه، ليفربول الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وفيما يلي نستعرض أبرز الصور للإضاءة على الليلة الكروية الأغلى أوروبيا:

1- الملعب الأولمبي في العاصمة كييف قبيل بدء المباراة النهائية بين ريال مدريد وليفربول.

رويترز
الملعب الأولمبي في العاصمة كييف قبيل بدء المباراة النهائية بين ريال مدريد وليفربول رويترز

2- لقطة من الأعلى للملعب الأولمبي في العاصمة كييف ثوان قبل انطلاقة المباراة

رويترز
الملعب الأولمبي في العاصمة كييف ثوان قبل انطلاقة المباراة رويترز

3- جانب من جمهور ليفربول الإنجليزي خلال المباراة.

رويترز
جانب من جمهور ليفربول الإنجليزي خلال المباراة رويترز

4- جانب من جمهور ريال مدريد الإسباني خلال المباراة.

رويترز
جانب من جمهور ريال مدريد الإسباني خلال المباراة رويترز

5- تعرّض النجم المصري ولاعب ليفربول، محمد صلاح، للإصابة إثر الاحتكاك بالمدافع الإسباني، سيرجيو راموس.

رويترز
لحظة تعرض صلاح للإصابة رويترز

6- خروج محمد صلاح إثر الإصابة على مستوى الكتف ورونالدو يحاول مواساته.

رويترز
رونالدو يواسي صلاح أثناء خروجه رويترز

7- إصابة ظهير ريال مدريد الأيمن، داني كارفاخال، وخروجه ودموعه تسبقه.

رويترز
خروج كارفاخال باكيا رويترز

8- الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد يفتتح التسجيل والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

رويترز
بنزيما يسجل هدف ملغي بداعي التسلل رويترز

9- الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد يفتتح التسجيل بعد هفوة من حارس ليفربول كاريوس.

رويترز
بنزيما لحظة تسجيل الهدف رويترز

10- السنغالي لاعب ليفربول يعدل النتيجة بتسجيل هدف فريقه الوحيد في شباك ريال مدريد.

رويترز
ماني يسجل هدف ليفربول الوحيد رويترز

11- بعد دقيقتين من نزوله بديلا لإيسكو، الويلزي غاريث بيل يسجل هدفا بطريقة مقصية رائعة.

رويترز
غاريث بيل يسجل بطريقة مميزة رويترز

12- بيل يسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

رويترز
بيل يسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه رويترز

13- فرحة لاعبي ريال مدريد بعد صافرة نهاية المباراة.

رويترز
فرحة لاعبي ريال مدريد رويترز

14- حزن لاعبي ليفربول.

رويترز
حزب لاعبي ليفربول رويترز

14- لحظة رفع كأس البطولة للعام الثالث على التوالي والثالث عشر في تاريخ ريال مدريد.

رويترز
تتويج ريال مدريد رويترز

15- حزن مشجعي ليفربول.

رويترز
حزن إحدى مشجعات ليفربول رويترز

16- الإسباني ناتشو لاعب ريال مدريد يقص جزءا من شباك ليفربول للاحتفاظ به تذكارا.

رويترز
ناتشو يحتفظ بجزء من الشباك رويترز

17- البرتغاالي كريستانو رونالدو يقبل صديقته بعد الفوز.

رويترز
رونالدو يقبل صديقته رويترز

18- الحزن ظاهر على مشجعي نادي ليفربول في شوارع العاصمة كييف.

رويترز
مشجعو ليفربول في شوارع كييف رويترز

19- الإسباني سيرجيو راموس يحتفل بالفوز.

رويترز
راموس قائد الفريق يحتفل بالفوز رويترز

20- المدرب الفرنسي زيدان يلتقط صورا تذكارية مع الكأس.

رويترز
المدرب زيدان مع الكأس رويترز