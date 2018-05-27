أشرف حكيمي.. أول مغربي وثاني عربي يتوج بلقب أبطال أوروبا

بات أشرف حكيمي، لاعب المنتخب الوطني المغربي، ونادي ريال مدريد الإسباني، أول مغربي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر تغلب فريقه على منافسه الإنجليزي، ليفربول، بثلاثة أهداف لواحد، في العاصمة الأوكرانية كييف، مساء السبت.
ويشغل حكيمي، 19 سنة، موقع الظهير الأيمن في النادي الملكي، والتحق بصفوفه في الأول من تموز / يوليو، عام 2017.
ورغم مشاركته في لقاءين فقط في دوري الأبطال، لاعتماد زيدان على الظهيرين، كارفاخال ومارسيلو، إلا أن الإنجاز يُحتسب للاعب الشاب، إذ يكون بذلك أيضا ثاني لاعب عربي يحقق ذلك، بعد الجزائري رابح مادجر، لاعب بورتو البرتغالي سابقا.