قال مسؤولون أمنيون يوم الأحد إن غارة جوية نفذتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين بينهم امرأة، وجرح أكثر من عشرة آخرين.
قتلى وجرحى في غارة للمقاتلات السعودية على محطة للوقود في صنعاء
قتلى وجرحى في غارة للمقاتلات السعودية على محطة للوقود في صنعاء
المسؤولون قالوا إن غارة جوية أصابت يوم السبت موقعاً بالقرب من محطة وقود تابعة لشركة نفطية في العاصمة اليمنية صنعاء.
من جانب آخر ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف تواصل تقدمها نحو مدينة الحديدة بخطوات سريعة بإسناد من التحالف
وكان اليمن قد دخل في حرب أهلية منذ آذار مارس آذار 2015، بين التحالف السعودي ضد الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون على العاصمة ومعظم مناطق الشمال.
ويتوقع خبراء عسكريون أن تشكل معركة الحديدة ومينائها الاستراتيجي مفصلاً في الصراع العسكري اليمني كونها الشريان البحري الأخير المتبقي أمام القوات المتمردة المدعومة من إيران.
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