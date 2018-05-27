ريكاردو يفوز بسباق فورمولا 1 في موناكو

أعاد دانييل ريكاردو ذكريات مايكل شوماخر أسطورة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد عندما تعامل السائق الاسترالي بحرص مع مشكلة في سيارته ليفوز بجائزة موناكو الكبرى في السباق رقم 250 لفريقه رد بول بطل العالم السابق.

وقاد ريكاردو، الذي حقق أول فوز في مسيرته من مركز أول المنطلقين، سيارته لنحو ثلثي السباق وهو يعاني من مشكلة في وحدة الطاقة ظهرت في اللفة 28.

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وجاء سيباستيان فيتل سائق فيراري، الفائز في موناكو العام الماضي، في المركز الثاني ليقلص الفارق مع لويس هاميلتون متصدر الترتيب إلى 14 نقطة بعد ستة من 21 سباقا.

واحتل هاميلتون حامل اللقب المركز الثالث مع مرسيدس.

وقال كريستيان هورنر رد بول بعد فوز ريكاردو بفارق 7.3 ثانية عن فيتل "قمت بعمل مذهل اليوم.

"هذا يتوافق مع ما فعله شوماخر... وتعويض عما حدث في 2016".

وجاءت انطلاقة ريكاردو الوحيدة من المقدمة في موناكو قبل عامين لكنه خسر أمام هاميلتون بسبب الاستراتيجية واحتل المركز الثاني.

لكن هذه المرة جاءت انطلاقة ريكاردو نظيفة وسيطر على السرعة والسباق وبدا عازما على الفوز أكثر من أي مرة في شوارع موناكو.

وبدا أن الأمور ستسوء عندما أبلغ عن مشكلة في وحدة الطاقة عبر دائرة الاتصال الخاصة بفريقه.

ورد مهندس ريكاردو بعد فترة من الصمت "حسنا يمكننا رؤية ماذا يحدث. أنت بحاجة فقط للحفاظ على هدوئك".

وتساءل السائق الاسترالي "هل ستتحسن المشكلة؟"

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وجاء الرد "لا".

ومنذ ذلك الحين كان ريكاردو، وهو يواجه مشكلة في وحدة الطاقة ومع اقتراب فيتل منه، مثالا في الحفاظ على التماسك في حلبة يعتبر فيها التجاوز تحديا كبيرا حتى بالنسبة لأفضل المواهب.

وحافظ ريكاردو على الفارق لفة بعد لفة إلى أن بدأت إطارات سيارة فيتل في التآكل.

وقال المهندس سايمون ريني "مذهل. لا أعلم كيف فعلت ذلك يا دانييل".

وأبلغ ريكاردو الصحفيين "واجهنا بعض المشاكل. كان علينا التعامل مع عدة أشياء خلال السباق. شعرت بفقدان الطاقة واعتقدت أن السباق انتهى. أنهيت السباق مستخدما ست سرعات.

"أشكر الفريق. أنهينا السباق. أشعر بالإثارة".

وأضاف "أشعر بالتعويض الآن بعد عامين. يمكن أن نضع 2016 خلف ظهرنا".

وفي سباق بدون إثارة، لم تنزل سيارة الأمان إلى الحلبة واستخدمت سيارة الأمان الافتراضية فقط في اللفات الأخيرة.

وحدث ذلك عندما اصطدم شارل لوكلير سائق ساوبر المولود في موناكو، وهو أول سائق محلي ينافس في السباق في 24 عاما، بمؤخرة سيارة النيوزيلندي بريندون هارتلي سائق تورو روسو عند الخروج من النفق.

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