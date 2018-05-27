فريق أميركي يعبر خط الهدنة الفاصل بين الكوريتين

مسؤولون أمريكيون إلى كوريا الشمالية للإعداد للقمة
عبر فريق من المسؤولين الأمريكيين الحدود الكورية الشمالية لإجراء محادثات حول الاستعدادات لعقد القمة المرتقبة، بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ونقلت واشنطن بوست، عن "شخص مطلع على الترتيبات"، إنه تم استدعاء السفير الأمريكي السابق لدى كوريا الجنوبية سونغ كيم تم استدعاؤه من منصبه الحالي في الفلبين من أجل قيادة التحضيرات.
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