يُقال إن الموسيقى تجعلك تحلّق في السماء. لكن ماذا لو كانت هي التي تحلّق عاليا؟
بالفيديو...عرض موسيقى فرنسي في الصين على ارتفاع 1400 متر
بالفيديو...عرض موسيقى فرنسي في الصين على ارتفاع 1400 متر
موسيقى فوق السحاب. العبارة ليست مجازية بل حقيقة شهدتها مرتفعات منطقة زانجياجي وسط الصين.
فرقة موسيقية فرنسية تدعى "أول دوس" أبدعت في تقديم عرض على ارتفاع 1400 متر في جبل تيانمان أمام أعين المتفرجين الذين انبهروا بما أقدم عليه أعضاء الفرقة الموسيقية الستة.
مسرحُ هؤلاء لم يكن خشبةً بل حبالاً رُبطوا بها ليحلّقوا في السماء بموسيقاهم وقدراتهم الرياضية أيضا. حيث أنهم قدموا عرضا في المشي والقفز على الحبال ما لاقى استحسان الجمهور.
شاهد إذا كنت ممن لا يخشون المرتفعات.