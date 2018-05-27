صلاح في أول تغريدة بعد الإصابة: واثق من أنني سأكون في مونديال روسيا

في أول تصريحاته منذ تعرض للإصابة، نشر محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر".
وكتب صلاح في التغريدة، باللغة الإنجليزية: "كانت ليلة صعبة للغاية، لكني مقاتل"، مضيفا: "على الرغم من الصعاب، أنا واثق من أنني سأكون في روسيا وستكونون فخورين".
واختتم صلاح تغريدته بالقول: "حبكم ودعمكم سيعطيني القوة التي أحتاج إليها".
وكان "الفرعون" قد تعرض لإصابة على مستوى الكتف، بعد تدخل عنيف من مدافع ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، خلال لقاء فريقهما في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليلة السبت.
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وتُوج النادي الملكي باللقب الثالث له على التوالي، والثالث عشر في مسيرته الأوروبية، على أرضية الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية، كييف.