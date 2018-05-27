قتل اثنان، وفقد ثلاثة آخرون في عُمان بعد وصول الإعصار ميكونو للمنطقة الواقعة جنوب السلطنة.
طفل عماني من بين قتلى جدد حصدهم إعصار "ميكونو" في ظفار
طفل عماني من بين قتلى جدد حصدهم إعصار "ميكونو" في ظفار
ليتواصل ارتفاع عدد القتلى والمفقودين جراء الاعصار الذي اشتد في سواحل بحل العرب وخصوصاً سلطنة عمان وجزيرة سوقطرى اليمنية.
وحسب ما أوردته مصادر الشرطة ووسائل إعلام رسمية في عمان يوم السبت فإن شخصين قتلا أحدهما طفل فيما فقد ثلاثة آخرون في محافظة ظفار. وأشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن المفقودين الثلاثة هم آسيويون دون أن تحدد جنسياتهم.
ومن المتوقع أن ينتقل تأثيرالإعصار إلى جنوب شرق السعودية. إلا أن رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة، أشر السبت إلى انتهاء الفترة الحرجة لتأثير العاصفة المدارية "مكونو". وذكر أن فرصة هطول الأمطار الغزيرة على المناطق المتأثرة قد تستمر حتى يوم الاثنين.
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ومع سرعة رياح وصلت أحياناً إلى نحو 150 كيلومتراً في الساعة، تم تصنيف "مكيونو" من قبل وكالة الأرصاد الجوية في الهند على أنه عاصفة مدارية إعصارية شديدة جداً تتبع الفئة الأولى على مقياس "سافير-سمبسون " لقوة الأعاصير.
وكانت بدأت شدة الإعصار ميكونو في التراجع إلى عاصفة مدارية، وسط توقعات بأن تستمر الأمطار الغزيرة يومين إضافيين، وبدأت السلطات في عمان عمليات التطهير والترميم يوم السبت بعد هطول أمطار غزيرة، لكنها طلبت من السكان البقاء في منازلهم مع وجود فيضانات في الطرق الرئيسية في ظفار.
وعلى بعد مئات الكيلومترات من سلطنة عمان، قتل الإعصار أيضاً سبعة أشخاص على الأقل في جزيرة سوقطرى اليمنية فيما فقد 40 آخرون على الأقل.، حسب ما أعلنه مسؤولون محليون يوم السبت.