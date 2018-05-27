حين يعادل ثمن الشمام قيمة شراء سيارة في اليابان. فماذا تختار؟
شمّام بأكثر من 25 ألف يورو في اليابان.. "صحتين" أم بَطَرٌ وجنون؟
شمّام بأكثر من 25 ألف يورو في اليابان.. "صحتين" أم بَطَرٌ وجنون؟
شهد أحد المزادات في جزيرة هوكايدو اليابانية بيع حبتي شمام بثمن قياسي بلغ 3.2 مليون ين أي ما يعادل أكثر من 25 ألف يورو أو نحو 30 ألف دولار). وهو مبلغ كفيل بشراء سيارة جديدة في اليابان.
الشمام وهو من نوع يوباري الذي يعتبر أغلى شمام في العالم
وقد كانت الحبتان أول نوع من هذه الفاكهة يُطرح هذه السنة في المزاد الذي نظمه سوق سابورو للجملة وقد اشترتهما شركة محلية لتعبئة الفواكه.
وكان آخر مبلغ قياسي دُفع قبل سنتين لشراء حبّتي شمام يوباري وقُدر بثلاثة ملايين ين ياباني.
وتحظى أنواع الفاكهة الفاخرة وخصوصا شمام يوباري بمكانة خاصة لدى اليابانيين في بلد تباع فيه الفواكه عامة بأسعار مرتفعة وتبطريقة جميلة وراقية حيث توضع في أوعية محاطة بالإسفنج لحمايتها من التلف.
ويُعتبَر تقديمُ طبقٍ من الفاكهة هديّةً قيّمة لدى من يتلقاها في اليابان. فقد كان تناول الفواكه وحتى نهاية الخمسينات في القرن الماضي مقصورا على المناسبات الكبيرة. لكن مع بداية الستينات بدأ الوضع يتغير مع ارتفاع الأجور وتأثرهم بالعادات الغذائية في الدول الغربية.
ورغم هذا، تبقى الكمية المستهلكة في هذا البلد أدنى مما يستهلكه مواطنو الدول الأخرى. فبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة والصيد البحري لعام 2011 بلغت كمية الفواكه التي يستهلكها الياباني سنويا نحو 50.9 كلغ مقابل 116.1 كلغ للفرد الواحد في بلد مثل فرنسا و149 كلغ في إيطاليا.