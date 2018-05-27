الرئيس الفلسطيني باق في المستشفى إلى حين!

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يغادر المستشفى يوم الأحد، ودخوله المستشفى للمرة الثالثة في غضون أسبوع، يبدو أن مدته لم تحسم بعد.

فقد قال سعيد السراحنة المدير الطبي للمستشفى الاستشاري العربي برام الله إن الرئيس عباس لن يغادر المستشفى يوم الأحد خلافاً لما أُعلن عنه في وقت سابق.