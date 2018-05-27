شاهد: عبور ثلاثة فلسطينيين للسياج العازل ومقتلهم برصاص الجيش الإسرائيلي

وأكد الجيش الإسرائيلي قيامه بالضربة، قائلا إنه استهدف موقع رصد ردا على زرع قنبلة قرب السياج الحدودي الليلة الماضية، ونشر على حسابه على "تويتر" لقطات لتفكيك القنبلة بأمان.

وتنشط حركة الجهاد الإسلامي بصورة مستقلة نوعا ما عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، وخاضت ثلاثة حروب مع إسرائيل.

"مسيرات العودة"

وزاد التوتر على الحدود منذ أن بدأ الفلسطينيون احتجاجات حاشدة، تحت عنوان "مسيرات العودة"، في 30 مارس/آذار في يوم الأرض، قالت إسرائيل إنها غطاء لمحاولات اجتياز السياج الحدودي.

وقتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص 115 فلسطينيا على الأقل وأصابت الآلاف خلال الاحتجاجات، وهو ما لاقى استنكارا من دول عديدة.

وقال منظمون للاحتجاجات إنهم سيصعدون احتجاجهم يوم الثلاثاء، بتسيير أسطول صغير من القوارب التي ستنطلق من منطقة قبالة غزة، في محاولة لكسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

من جانبها، قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في بيان: "غزة تحولت إلى سجن كبير معزول عن العالم ومحروم من أبسط حقوقه بفعل الحصار الإسرائيلي الظالم"، في إشارة إلى القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل ومصر.

جانب من إحدى مسيرات العودة في غزة رويترز

جدار بحري

وأضعفت إسرائيل القدرات العسكرية لحماس عبر تبني مجموعة من الإجراءات، من بينها إقامة نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ قصيرة المدى، ومنظومة لكشف وتدمير الأنفاق العابرة للحدود، والتي يستخدمها الناشطون الفلسطينيون.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأحد إنها بدأت العمل على بناء جدار بحري، يمنع تسلل مسلحين فلسطينيين من شمال غزة إلى إسرائيل عبر البحر.

وأضافت الوزارة أن الجدار البحري، الذي من المقرر أن يكتمل بناؤه قبل نهاية العام الحالي، سيكون مؤلفا من ثلاث طبقات تحت وفوق سطح البحر المتوسط، وسيتضمن استخدام الصخور والأسلاك الشائكة.

ولم يصب أي إسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، لكن إسرائيل قالت إن مساحات من الأراضي الزراعية على الجانب الإسرائيلي من الحدود تعرضت لأضرار، بفعل إطلاق طائرات ورقية محملة بمواد حارقة من القطاع.

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ولمواجهة هذا التهديد، قال الجيش الإسرائيلي إنه نشر طائرات بدون طيار للعمل على اعتراض الطائرات الورقية في الجو.

ولدى سؤاله عن إجراءات الجيش حول قطاع غزة، قال نفتالي بينيت، الوزير في المجلس الوزاري الأمني المصغر: "سنتعامل مع الطائرات الورقية أيضا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي السبت متأثرا بإصابته أثناء مداهمة في الضفة الغربية المحتلة، الخميس، حين ألقى فلسطينيون لوحا حجريا على رأسه من أحد المباني، وحضر مئات جنازة الجندي في القدس يوم الأحد.