تحت شعار حرية الملاحة، سفينتان حربيتان أميركيتان تبحران في بحر الصين الجنوبي قرب جزر تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. (رويترز)

"نحن في بلد يفترض فيه أن يكون ديمقراطيا، أن يطلق شرطي النار صوب طفلة و يقتلها هذا أمر من الصعوبة بمكان توقعه. و من أجل إيجاد حلول ينبغي أن نحصل على إجابات،ترتبط أساسا بمن أعطى الأوامر للشرطي بإطلاق النار . فقد كانت الشاحنة تنقل كثيرا من الأطفال ايضا وهناك لبس تام في ما يتعلق بوضع المهرّبين والمهاج" سلمى بن خليفة محامية الدفاع في قضية مقتل الطفلة مودّة -بلجيكا
"نحن أحوج ما نكون إلى العمل بمثابرة خلال هذا العام،من أجل تمهيد الطريق أمام الموالين لأوروبا داخل البرلمان الأوروبي.فنحتاج إلى أجوبة شافية،بسبب أن مكمن المشكلة لا يكمن في الحزب السياسي بقدر ما يتلخص،في الأسباب الكامنة وراء تصويت كثير من المواطنين لصالح تلك الأحزاب؟" أنطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي
" يتصلون بنا للعمل حين لا يقدر الآخرون على القيام بمهمة العمل التي أوكلت إليهم،ولقد قمت في يوم ما بالعمل لمدة 24 ساعة،ودون توقف، فهناك دائما خطر داهم،أن تكون عرضة للطرد،ولذلك تكون مضطرا للعمل دون أن تتفوه بكلمة اعتراض،حياتنا يستوطنها الخوف،ويومياتنا هي الخوف ذاته." محمد العامل بأجر يومي
" " هذه المحاولة الجديدة لكسر عن غزة تؤكد على إصرار المتضامنين الدوليين على تحقيق هدفهم في كسر الحصار وعلى فضح السياسات الإسرائيلية وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الفلسطينيين. وانها من اجل تحقيق هدفها ستترافق مع حملة إعلامية وسياسية للضغط على فارضي هذ" زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار - العضو المؤسس في أسطول الحرية-
"نحن في بلد يفترض فيه أن يكون ديمقراطيا، أن يطلق شرطي النار صوب طفلة و يقتلها هذا أمر من الصعوبة بمكان توقعه. و من أجل إيجاد حلول ينبغي أن نحصل على إجابات،ترتبط أساسا بمن أعطى الأوامر للشرطي بإطلاق النار . فقد كانت الشاحنة تنقل كثيرا من الأطفال ايضا وهناك لبس تام في ما يتعلق بوضع المهرّبين والمهاج" سلمى بن خليفة محامية الدفاع في قضية مقتل الطفلة مودّة -بلجيكا
"نحن أحوج ما نكون إلى العمل بمثابرة خلال هذا العام،من أجل تمهيد الطريق أمام الموالين لأوروبا داخل البرلمان الأوروبي.فنحتاج إلى أجوبة شافية،بسبب أن مكمن المشكلة لا يكمن في الحزب السياسي بقدر ما يتلخص،في الأسباب الكامنة وراء تصويت كثير من المواطنين لصالح تلك الأحزاب؟" أنطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي
" يتصلون بنا للعمل حين لا يقدر الآخرون على القيام بمهمة العمل التي أوكلت إليهم،ولقد قمت في يوم ما بالعمل لمدة 24 ساعة،ودون توقف، فهناك دائما خطر داهم،أن تكون عرضة للطرد،ولذلك تكون مضطرا للعمل دون أن تتفوه بكلمة اعتراض،حياتنا يستوطنها الخوف،ويومياتنا هي الخوف ذاته." محمد العامل بأجر يومي
" " هذه المحاولة الجديدة لكسر عن غزة تؤكد على إصرار المتضامنين الدوليين على تحقيق هدفهم في كسر الحصار وعلى فضح السياسات الإسرائيلية وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الفلسطينيين. وانها من اجل تحقيق هدفها ستترافق مع حملة إعلامية وسياسية للضغط على فارضي هذ" زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار - العضو المؤسس في أسطول الحرية-
تحت شعار حرية الملاحة، سفينتان حربيتان أميركيتان تبحران في بحر الصين الجنوبي قرب جزر تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. (رويترز)