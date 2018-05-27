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تحت شعار حرية الملاحة، سفينتان حربيتان أميركيتان تبحران في بحر الصين الجنوبي قرب جزر تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. (رويترز)

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تحت شعار حرية الملاحة، سفينتان حربيتان أميركيتان تبحران في بحر الصين الجنوبي قرب جزر تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. (رويترز)

تحت شعار حرية الملاحة، سفينتان حربيتان أميركيتان تبحران في بحر الصين الجنوبي قرب جزر تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. (رويترز)
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