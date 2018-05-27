زيدان يحفر اسمه في تاريخ "ذات الأذنين"

للعام الثالث على التوالي، يحرز نادي ريال مدريد الإسباني لقب البطولة الأوروبية الأغلى، أو ما تعرف باسم بـ"ذات الأذنين"، أتحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي، ليفربول، بثلاثة أهداف لواحد، على أرضية الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية، كييف.
"زيزو" كما يلقبه عشاقه، تُوج مع النادي الملكي لاعبا، وها هو يقوده لمنصة التتويج لمرة ثالثة، ليكون أول من يفعل ذلك في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.
ويبدو أن صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية لم تبالغ عند عنونت إحدى مقالاتها، قبل يوم واحد من النهائي: "وُلد زيدان ليكتب أسطورة كرة القدم".
بعد الفوز في نهائي عام 2016، على الجار "اللدود" أتلتيكو مدريد، وعلى النادي الإيطالي العريق، جوفنتوس، في نهائي عام 2017، كان ليفربول هو ضحية زيدان للعام 2018.
وسجل أهداف الريال، الفرنسي كريم بنزيما، في الدقيقة 51، فيما أحرز الويلزي غاريث بيل ثنائية الفوز في الدقيقتين، 64 و83، فيما سجل السنغالي ساديو ماني هدف ليفربول الوحيد، في الدقية 55.
وتولى زيدان قيادة "الميرنغي" عام 2016، خلفا للمدرب الإيطالي كارلو أنشلوتي، الذي أحرز اللقب ذاته مع الملكي عام 2014.