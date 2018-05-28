4500 "زوج أحذية".. حملة أوروبية لوقف قتل الفلسطينيين
في حملة لوقف قتل الفلسطينيين، جمع أوربيون حوالي 4500 زوج حذاء ووضعوها في إحدى ساحات العاصمة البلجيكية بروكسل للضغط على الحكومات الأوروبية وتحريكها على وقف قتل المدنيين الفلسطينيين.
كريستوف سكوت، مدير حملة " Avaaz" قال"نحن هنا اليوم لنظهر بأن حياة الفلسطينيين تهمنا، ويجب أن تكون مهمة بالنسبة لحكوماتنا أيضا، خلفي يوجد 4500 زوج حذاء، واحد لكل فلسطيني قتلته إسرائيل، احضرت حذاء ابنتي اللي لم تبلغ الثانية من العمر بعد، وأتخيل بأنها واحدة من الأطفال الذين ماتوا، موقف لم استطع تحماه، ولهذا فأنا أدعو حكومتي مع حوالي نصف مليون أوروبي لنقول هذا يكفي، يجب فرض عقوبات على إسرائيل لنجبرها على إيقاف العنف".
وألمح إلى أن هذه الأحذية من مختلف دول أوروبا، كألمانيا وفرنسا ولندن، وأن هذه الخطوة تهدف للفت نظر الحكومات الأوروبية لوقف مت يجدث في غزة.